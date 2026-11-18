Trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa trên khu vực các phường/xã của Hà Nội: Thư Lâm, Đông Anh, Long Biên, Bát Tràng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7; biển động mạnh; sóng cao. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết chiều và đêm 18-11: Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ chuyển mưa rét. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; chiều chuyển gió Đông Bắc cấp 3; chiều tối và đêm trời chuyển rét; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 17-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; chiều tối và đêm trời chuyển rét; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 16-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, trưa chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; chiều tối và đêm trời chuyển rét; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 16-29 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây; đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ, chiều và đêm gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; phía Bắc đêm trời chuyển lạnh; nhiệt độ 20-32 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 19-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; gió nhẹ; nhiệt độ 25-34 độ C.