Thời tiết chiều và đêm 16-11: Bắc Bộ chuẩn bị đón gió mùa Đông Bắc
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết chiều tối và đêm 16-11: Phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào vài nơi. Trung Bộ duy trì thời tiết khô ráo, trong khi đó, miền Tây xuất hiện mưa dông rải rác về chiều tối.
Dự báo, ngày 18-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:
TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ 23-31 độ C.
Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 21-31 độ C, riêng khu Tây Bắc giao động từ 17-20 độ C.
Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ 22-31 độ C.
Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 22-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-33 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 19-32 độ C.
Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 24-34 độ C.
TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 25-34 độ C.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-chieu-va-dem-16-11-bac-bo-chuan-bi-don-gio-mua-dong-bac-1064826