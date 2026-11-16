Dự báo, ngày 18-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Thời tiết chiều và đêm 16-11: Bắc Bộ chuẩn bị đón gió mùa Đông Bắc. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ 23-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 21-31 độ C, riêng khu Tây Bắc giao động từ 17-20 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ 22-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 22-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 19-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 25-34 độ C.