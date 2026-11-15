Dự báo, trong những giờ tới, tại Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Đam Rông 1, Di Linh, Đinh Trang Thượng, P. 2 Bảo Lộc, P. B’Lao, P. Đông Gia Nghĩa, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Khê, Tân Hà Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.

Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Thời tiết chiều và đêm 15-11: Bắc Bộ đêm chuyển lạnh, Nam Bộ nắng nóng cục bộ. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ; đêm trời lạnh; nhiệt độ 21-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ; đêm trời lạnh; nhiệt độ 20-30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ; đêm trời lạnh; nhiệt độ 20-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ; đêm trời lạnh; nhiệt độ 21-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 19-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 25-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 25-34 độ C.