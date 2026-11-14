Trong khi đó, Trung Bộ bớt mưa to, chỉ mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều tối mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi do có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết chiều và đêm 14-11: Bắc Bộ đêm trời rét, Trung Bộ giảm mưa; Nam Bộ chiều tối mưa rào. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội : Có mây, đêm không mưa, trời rét; gió nhẹ; nhiệt độ 18-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, trời rét; gió nhẹ; nhiệt độ 16-28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, trời rét; gió nhẹ; nhiệt độ 17-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm không mưa, trời rét; gió nhẹ; nhiệt độ 19-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ 23-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 19-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió nhẹ; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 25-33 độ C.