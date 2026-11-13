Thời tiết chiều và đêm 13-11: Bắc Bộ giảm mưa, Trung Bộ đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Dự báo, chiều và tối nay, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết chiều và đêm 13-11: Bắc Bộ giảm mưa. Ảnh minh họa: baotintuc.vn

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, mưa rào; đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ; trời lạnh; nhiệt độ 18-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; trời lạnh, có nơi trời rét; nhiệt độ 16-25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió nhẹ; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; nhiệt độ 17-25 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; phía Bắc trời lạnh; nhiệt độ 19-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-28 độ C.

Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.