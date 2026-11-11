Đáng chú ý, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, trong những giờ tới tại các tỉnh Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa dự báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.

Trên biển, vùng biển từ TP Huế đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; tại trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc đến Đông cấp 6, giật cấp 8. Do đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết chiều và đêm 11-11: Bắc Bộ giảm nhiệt mạnh, Trung Bộ mưa lớn, biển động mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét; nhiệt độ 15-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; nhiệt độ 15-23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; nhiệt độ 15-23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, riêng TP Huế có mưa to đến rất to và dông; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 17-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; gió Đông Bắc cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.