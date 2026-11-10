Thời tiết chiều và đêm 10-11: Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ mưa lớn

Đáng chú ý, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực Trung Bộ, nhiều nơi có mưa to đến rất to, lượng mưa cục bộ có nơi vượt 250mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, trong những giờ tới, tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.

Dự báo thời tiết chiều và đêm 10-11: Bắc Bộ rét đậm. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào rải rác; gió Đông Bắc cấp 3-4; trời rét; nhiệt độ 15-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gió nhẹ; trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; nhiệt độ 15-24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7; trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; nhiệt độ 15-22 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam (từ phía Nam Hà Tĩnh đến TP Huế) có mưa to đến rất to và dông; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 15-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5,có nơi cấp 6, giật cấp 7; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 24-34 độ C.