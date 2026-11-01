Thời tiết chiều và đêm 1-11: Dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển

Đêm 1-11 và ngày 2-11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ảnh minh họa/Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-31 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 21--32 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 22-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 18-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-34 độ.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-33 độ.