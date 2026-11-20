Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 20/11 như sau:

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C. Sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Thời tiết ngày 20/11 Bắc Bộ rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ảnh minh họa

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; phía Nam có nơi trên 21 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22 độ C; phía Nam 23-26 độ C. Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.