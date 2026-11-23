Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 23/11:

Thủ đô Hà Nội sáng không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, từ gần sáng gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 23/11. Ảnh minh hoạ

Phía Tây Bắc Bộ sáng không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to và chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TP. Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.