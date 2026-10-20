Thời tiết các khu vực Bắc Bộ sẽ chuyển mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 19/10 đến ngày 21/10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế từ chiều tối 21/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết các khu vực khác đến ngày 21/10

- Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng:

+ Đêm 19 và ngày 20/10: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

+ Đêm 20 và ngày 21/10: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Các nơi khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa đêm 19 và ngày 20/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/10 đến ngày 29/10

Đáng chú ý, theo nhận định của chuyên gia - Cục Khí tượng Thủy văn, từ đêm 21/10, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế sẽ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế đêm 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng 2-3 ngày cuối, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Mưa dông xuất hiện, không khí miền Bắc dễ chịu hơn. Ảnh minh họa: canva.

Những đợt mưa dông hiếm gặp vào mùa khô sẽ giúp không khí trở nên dễ chịu và bớt ô nhiễm hơn ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Dự báo thời tiết đến hết ngày 29/10, tại các khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác trong khoảng ngày 22-23/10, sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, từ 19/10, ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/10 đến 08 giờ ngày 20/10 có nơi trên 50mm như các trạm: Phước Cát 2 - Cát Tiên (Lâm Đồng) 112.4mm, Bom Bo (Đồng Nai) 57.2mm, Phong Thạnh Đông (Cà Mau) 51.8mm,…

Dự báo ngày và đêm 20/10, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Về thời tiết trên biển, ngày 20/10, vùng biển từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo: ngày và đêm 20/10, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.