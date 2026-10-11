Thời tiết bất lợi kéo dài ở miền Bắc

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm nay có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Do điều kiện thời tiết bất lợi, sáng nay hầu hết các địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Vùng Thủ đô ô nhiễm ở ngưỡng kém và xấu như tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình.

Miền Bắc duy trì hình thái thời tiết bất lợi từ ngày 11-15/10.

Dự báo, hình thái thời tiết trên ở miền Bắc còn kéo dài đến 15/11, tiếp tục gây ra tình trạng ô nhiễm kéo dài trong nhiều ngày tới, đặc biệt là vào buổi sáng.

Chất lượng không khí kém gây ảnh hưởng đến những người nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch. Ô nhiễm không khí ở ngưỡng xấu có hại cho tất cả mọi người.

Chỉ số ô nhiễm không khí lúc 6h sáng nay ở miền Bắc.

Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ), sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài, hôm nay trời nhiều mây, chỉ còn mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tại Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộgồm Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ hôm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo lượng mưa trong ngày và đêm nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to.