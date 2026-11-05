Thời tiết Bắc Ninh đêm mùng 5, ngày 6/11: Gió Đông Bắc cấp 2
Xu thế: Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa có cường độ tăng cường yếu lệch Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới ít thay đổi.
Thời tiết cụ thể như sau:
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (phường Chũ, các xã: Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận): Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 độ. Độ ẩm trung bình: 86%.
KHU VỰC PHÍA TÂY (các xã, phường: Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận): Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 độ. Độ ẩm trung bình: 88%.
KHU VỰC PHƯỜNG BẮC GIANG, KINH BẮC VÀ PHÍA TÂY NAM (các phường: Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài; các xã: Phật Tích, Trung Kênh và các vùng lân cận): Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 độ. Độ ẩm trung bình: 85%.
Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thoi-tiet-bac-ninh-dem-mung-5-ngay-6-11-gio-dong-bac-cap-2-postid457661.bbg