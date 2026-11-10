Thời tiết Bắc Ninh đêm mùng 10, ngày 11/11: Gió Đông Bắc cấp 2

Ảnh minh họa.

Thời tiết cụ thể như sau:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (phường Chũ, các xã: Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận): Có mây, không mưa. Trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24 độ. Độ ẩm trung bình: 70%.

KHU VỰC PHÍA TÂY (các xã, phường: Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận): Có mây, không mưa. Trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất:16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24 độ. Độ ẩm trung bình: 68%.

KHU VỰC PHƯỜNG BẮC GIANG, KINH BẮC VÀ PHÍA TÂY NAM (các phường: Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài; các xã: Phật Tích, Trung Kênh và các vùng lân cận): Có mây, không mưa. Trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24 độ. Độ ẩm trung bình: 66%.