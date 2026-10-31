Thời tiết Bắc Ninh đêm 31/10, ngày 1/11: Ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ
Xu thế: Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu.
Thời tiết cụ thể như sau:
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (phường Chũ, các xã: Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận): Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió Đông cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 độ. Độ ẩm trung bình: 84%.
KHU VỰC PHÍA TÂY (các xã, phường: Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận): Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió Đông cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 độ. Độ ẩm trung bình: 82%.
KHU VỰC PHƯỜNG BẮC GIANG, KINH BẮC VÀ PHÍA TÂY NAM (các phường: Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài; các xã: Phật Tích, Trung Kênh và các vùng lân cận): Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió Đông cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 độ. Độ ẩm trung bình: 81%.
Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thoi-tiet-bac-ninh-dem-31-10-ngay-1-11-ngay-troi-nang-nhiet-do-cao-nhat-32-do-postid457384.bbg