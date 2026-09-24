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Thời tiết Bắc Ninh đêm 24, ngày 25/9: Có mưa rào và dông vài nơi

Xu thế: Do ảnh hưởng của rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ.

Báo Bắc Ninh
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Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thời tiết cụ thể như sau:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (phường Chũ, các xã: Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận): Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33 độ. Độ ẩm trung bình: 78%.

KHU VỰC PHÍA TÂY (các xã, phường: Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận): Có mây, không mưa, ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34 độ. Độ ẩm trung bình: 74%.

KHU VỰC PHƯỜNG BẮC GIANG, KINH BẮC VÀ PHÍA TÂY NAM (các phường: Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài; các xã: Phật Tích, Trung Kênh và các vùng lân cận): Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34 độ. Độ ẩm trung bình: 76%.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thoi-tiet-bac-ninh-dem-24-ngay-25-9-co-mua-rao-va-dong-vai-noi-postid454949.bbg