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Thời tiết Bắc Ninh đêm 23, ngày 24/9: Nhiệt độ cao nhất 32 độ

Xu thế: Do ảnh hưởng của rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ.

Báo Bắc Ninh
130 liên quanGốc
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thời tiết cụ thể như sau:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (phường Chũ, các xã: Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận): Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 2 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 độ. Độ ẩm trung bình: 80%.

KHU VỰC PHÍA TÂY (các xã, phường: Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận): Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 độ. Độ ẩm trung bình: 79%.

KHU VỰC PHƯỜNG BẮC GIANG, KINH BẮC VÀ PHÍA TÂY NAM (các phường: Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành; các xã: Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận): Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 độ. Độ ẩm trung bình: 78%.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thoi-tiet-bac-ninh-dem-23-ngay-24-9-nhiet-do-cao-nhat-32-do-postid454871.bbg