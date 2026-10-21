Thời tiết Bắc Ninh đêm 21, ngày 22/10: Nhiệt độ cao nhất 33 độ
Xu thế: Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam áp cao lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu. Trên cao trường gió Đông Nam hoạt động yếu.
Thời tiết cụ thể như sau:
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (phường Chũ, các xã: Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận): Có mây, không mưa, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 độ. Độ ẩm trung bình: 78%.
KHU VỰC PHÍA TÂY (các xã, phường: Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận): Có mây, không mưa, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33 độ. Độ ẩm trung bình: 73%.
KHU VỰC PHƯỜNG BẮC GIANG, KINH BẮC VÀ PHÍA TÂY NAM (các phường: Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài; các xã: Phật Tích, Trung Kênh và các vùng lân cận): Có mây, không mưa, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 độ. Độ ẩm trung bình: 71%.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thoi-tiet-bac-ninh-dem-21-ngay-22-10-nhiet-do-cao-nhat-33-do-postid456692.bbg