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Thời tiết Bắc Ninh đêm 19, ngày 20/9: Có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng

Xu thế: Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn Tây.

Báo Bắc Ninh
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Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thời tiết cụ thể như sau:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (phường Chũ, các xã: Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận): Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 độ. Độ ẩm trung bình: 83%.

KHU VỰC PHÍA TÂY (các xã, phường: Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận): Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 độ. Độ ẩm trung bình: 81%.

KHU VỰC PHƯỜNG BẮC GIANG, KINH BẮC VÀ PHÍA TÂY NAM (các phường: Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành; các xã: Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận): Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 độ. Độ ẩm trung bình: 82%.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Tên_tác_giả

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thoi-tiet-bac-ninh-dem-19-ngay-20-9-co-mua-rao-vai-noi-trua-chieu-troi-nang-postid454640.bbg