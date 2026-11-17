Thời tiết Bắc Ninh đêm 17, ngày 18/11: Nhiệt độ cao nhất 26 độ
Xu thế: Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh. Trên cao trường gió Tây hoạt động.
Thời tiết cụ thể như sau:
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (phường Chũ, các xã: Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận): Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25 độ. Độ ẩm trung bình: 86%.
KHU VỰC PHÍA TÂY (các xã, phường: Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận): Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26 độ. Độ ẩm trung bình: 83%.
KHU VỰC PHƯỜNG BẮC GIANG, KINH BẮC VÀ PHÍA TÂY NAM (các phường: Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài; các xã: Phật Tích, Trung Kênh và các vùng lân cận): Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26 độ. Độ ẩm trung bình: 84%.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thoi-tiet-bac-ninh-dem-17-ngay-18-11-nhiet-do-cao-nhat-26-do-postid458471.bbg