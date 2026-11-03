Thời tiết Bắc Bộ trời chuyển lạnh và diễn biến trong 10 ngày tới

Thời tiết Bắc Bộ được dự báo chuyển lạnh nhẹ từ ngày 9/11. Ảnh minh họa: PV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời tiết từ đêm 02/11 đến ngày 12/11 được dự báo có mưa ở nhiều nơi, tuy nhiên một số khu vực thuộc Bắc Bộ vẫn duy trì ngày nắng.

Trong tháng 11/2026, nền nhiệt trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0 độ C, riêng khu vực Nam Bộ nhiệt độ trung bình cao hơn so với các năm từ 0,5-1,0 độ C.

Vì vậy, trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo, trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 02/11 đến ngày 04/11

- Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 03/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đêm 02/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 04/11 đến ngày 12/11: Bắc Bộ từ ngày 09/11 trời chuyển lạnh

- Bắc Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; từ khoảng đêm 05-09/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 09/11 trời chuyển lạnh.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: từ khoảng 05-07/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 08-12/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc từ ngày 11/11 giảm mưa.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: từ đêm 04-08/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 09/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ đêm 04-08/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.