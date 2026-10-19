Thời tiết Bắc Bộ tiếp tục nắng ráo trong 10 ngày tới

Thời tiết miền Bắc duy trì nắng ráo trong vòng 10 ngày tới. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, dự báo từ đêm 19/10 đến ngày 20/10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối 19/10 và ngày 20/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 20/10 đến ngày 28/10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế trong các ngày 21 - 22/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng ngày 26 - 27/10, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn này có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm 20 - 21/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng ngày 26 - 27/10, phía Bắc của khu vực khả năng có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Đối với Nam Bộ và Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 21 - 22/10; sau đó có mưa rào và dông rải rác. Cơ quan khí tượng lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm kèm theo.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/10 TP Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 24 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32 - 34 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Tây Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 23 - 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đông Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 24 - 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Thanh Hóa đến Huế Nhiệt độ thấp nhất : 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Duyên hải Nam Trung Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30 - 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Nam (Từ phía Đông Gia Lai đến Lâm Đồng) ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cao nguyên Trung Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 19 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29 - 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. TP HCM Nhiệt độ thấp nhất : 24 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29 - 31 độ. Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.