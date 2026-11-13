Thời tiết Bắc Bộ sẽ chuyển nắng, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ đêm 12/11 đến ngày 22/11 thời tiết trên đất liền có mưa rào ở Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa to và rất to, trong khi Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước có mưa từ to đến rất to trong 10 ngày tới. Ảnh minh họa: IT.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12/11 đến ngày 14/11

- Tây Bắc Bộ: đêm 12/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 13/11 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

- Đông Bắc Bộ: đêm 12/11 đến sáng 13/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều 13/11 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến sáng 13/11, từ chiều 13/11 mưa giảm.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 14/11 đến 22/11

- Bắc Bộ: có mưa vài nơi. Từ khoảng ngày 18-19/11 trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: có mưa vài nơi; từ ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung ở phía Nam).

- Khu vực từ thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 19/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 14-16/11 cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về thời tiết trên biển, ngày 13/11, theo dự báo ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có mưa rào và dông rải rác; vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo ngày và đêm 13/11, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Cần đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm.