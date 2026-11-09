Thời tiết Bắc Bộ chuyển rét đến khi nào?

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia, thời tiết Bắc Bộ chuyển rét từ ngày 09/11 đến hết ngày đến khoảng ngày 13/11.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 08/11 đến ngày 10/11

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An: từ chiều tối ngày 08/11 đến ngày 09/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ đêm 09/11 có mưa vài nơi.

Từ đêm 08/11 vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An ngày 09/11 trời chuyển rét.

Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An ngày 09/11 trời chuyển rét. Ảnh minh họa: PV.

- Khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: từ đêm 08/11 đến đêm 09/11 có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 09/11, phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

- Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 09/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 10/11 đến ngày 18/11

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi, ngày 12-13/11 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trời rét đến khoảng ngày 11/11, sau đêm và sáng trời rét đến khoảng ngày 13/11.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét đến khoảng ngày 13/11.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ ngày 10/11 đến đêm 11/11 có mưa to đến rất to và dông; sau có mưa, mưa rào rải rác.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 11/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.