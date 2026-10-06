Thời tiết Bắc Bộ 10 ngày tới do ảnh hưởng không khí lạnh

Thời tiết ngày 6/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng sớm và đêm trời lạnh. Ảnh minh họa: canva.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tình hình không khí lạnh ngày 6/10 đã gây tác động ảnh hưởng đến các khu vực thuộc phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Ở khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ phổ biến từ 21-24 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo ngày 6/10, diễn biến không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Thời tiết khu vực Hà Nội: ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời lạnh.

Trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Chuyên gia cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Diễn biến thời tiết đến ngày 15/10

Theo bản tin dự báo, thời tiết các khu vực từ đêm 05/10 đến ngày 07/10:

- Khu vực Bắc Bộ: có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; từ đêm 06/10 đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi:

+ Đêm 05 và ngày 06/10: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

+ Đêm 06 và ngày 07/10: phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam (từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng ngày 07/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 07/10 đến ngày 15/10

- Bắc Bộ: đêm không mưa, ngày nắng; từ ngày 09/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ khoảng ngày 09-10/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: từ đêm 07-11/10, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ: từ đêm 07-09/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Nam Bộ: từ đêm 07-11/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.