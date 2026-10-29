Thời tiết ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời tiết lạnh và rét chưa thực sự xuất hiện

Hiện nay, trong hai ngày 29 và 30/10, một đợt không khí lạnh yếu được dự báo có khả năng ảnh hưởng đến miền Bắc, tuy nhiên, do hoạt động không rõ nét, nên thời tiết có thể có các đợt mưa dông có thể chỉ rải rác, chủ yếu tập trung tại khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ.

Theo bản tin dự báo thời hạn tháng từ 21/10-20/11/2026 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ này. Vì vậy, những dự báo không khí lạnh nếu có cũng chưa thực sự rõ nét.

Theo chuyên gia, thời tiết chuyển rét rõ ràng hơn có thể xuất hiện từ tháng 11/2026 đến tháng 2/1017. Dự báo, các dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trong những ngày tới

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 28/10 đến ngày 30/10 của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia như sau:

- Bắc Bộ:

+ Đêm 28/10 và ngày 29/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 29/10 khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

+ Đêm 29/10 và ngày 30/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng; phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng từ đêm 28/10 đến ngày 29/10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 30/10 đến ngày 07/11

- Bắc Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng phía Tây Bắc Bộ và khu vực Việt Bắc từ đêm 01-02/11 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: ngày 30/10 và từ ngày 03-06/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 29/10, thời tiết khu vực Hà Nội, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

Thời tiết khu vực Hà Nội, trời có mây, gió nhẹ. Ảnh chụp Hồ Tây, Hà Nội tháng 10/2026 (PV).

Thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ.

Đáng chú ý, thời tiết trên biển ngày và đêm 29/10, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.