Thời tiết 8/10: Mưa lớn bao trùm miền Trung, nguy cơ lũ quét, sạt lở

Trong ngày 8/10, mưa lớn tập trung tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Dự báo từ ngày 9/10, mưa lớn tại khu vực này có xu hướng giảm dần.

Đáng chú ý, từ ngày 8/10 đến đêm 9/10, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70–150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Trong ngày và đêm 9/10, mưa lớn mở rộng ra Thanh Hóa đến Nghệ An với lượng mưa 40–80mm, có nơi vượt 150mm.

Mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại nhiều địa phương miền Trung.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng khả năng xảy ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở và sụt lún đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc.

Tại phía Tây Quảng Ngãi, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ, ngày và đêm 8/10 có mưa vừa, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ trên 80mm.

Trên biển, gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, sóng cao 2–4m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–3m. Đêm 8/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh, sóng cao 1,5–2,5m.

Các vùng biển phía Nam và vùng biển Trường Sa tiếp tục có mưa dông, nguy cơ lốc xoáy, gió giật cấp 7–8, sóng cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần chủ động phòng tránh thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng TP Huế có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-32 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.