Thời tiết 29/10: Miền Trung mưa rất to, Bắc Biển Đông gió giật cấp 8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 29/10, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại nhiều địa phương miền Trung, tập trung ở phía Nam tỉnh Quảng Trị, TP Huế và phía Đông Bắc TP Đà Nẵng. Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Mưa lớn tiếp diễn tại nhiều địa phương miền Trung , tiềm ẩn nguy cơ ngập úng.

Dự báo từ sáng sớm đến chiều tối cùng ngày, khu vực phía Nam Quảng Trị, TP Huế và phía Đông Bắc Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Đáng chú ý, mưa có thể xuất hiện với cường độ trên 100mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ. Từ đêm 29/10, mưa lớn tại các khu vực trên có khả năng giảm dần.

Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, phía Nam Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 60mm. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Trên biển, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày và đêm 29/10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-4m, hướng Đông Bắc; từ đêm, gió có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan cùng các vùng biển thuộc khu vực Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và đánh bắt thủy sản.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, được xác định ở cấp 2. Các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi dự báo, cảnh báo thời tiết để bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng có mưa rào và dông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Đông Bắc TP Đà Nẵng ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.