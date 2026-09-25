Thời tiết 25/9: thuận lợi cho các hoạt động vui Tết Trung thu

Đồng chí Giáp Văn Toản, Bí thư Chi bộ thôn Chản, xã Bắc Lũng (thành phố Bắc Ninh) cho biết: Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, việc phát huy dân chủ là yếu tố hết sức quan trọng. Làm tốt điều này sẽ góp phần tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức đảng, trong Nhân dân, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, huy động được nguồn lực thực hiện.