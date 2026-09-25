Thời tiết 25/9: thuận lợi cho các hoạt động vui Tết Trung thu
Hôm nay, ngày Tết Trung thu, thời tiết Hà Nội được dự báo tương đối thuận lợi cho các hoạt động vui Tết của các em thiếu nhi. Trời nhiều mây, ngày có nắng, tuy nhiên vẫn cần đề phòng những cơn mưa dông cục bộ bất chợt xuất hiện ở vài khu vực. Sáng sớm, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ đang ở mức 25-26 độ, độ ẩm khoảng 90%, trời dịu mát.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thoi-tiet-259-thuan-loi-cho-cac-hoat-dong-vui-tet-trung-thu-419247.htm