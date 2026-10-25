Thời tiết 25/10: Các khu vực duy trì ngày nắng, có nơi trên 34 độ C

Trong khi đó, thời tiết các khu vực trên cả nước duy trì ngày nắng, riêng một số vùng có mưa rào và dông vài nơi, các vùng biển tiếp tục lưu ý gió giật mạnh.

Ảnh minh họa: Nguyên Lý/TTXVN

Cụ thể, sáng sớm nay 25/10, tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to như: Lưu Kiền 76,6mm, Lưu Kiền 1 72,8mm, Bảo Thắng 37,2mm...

Trung tâm cảnh báo trong 4-6 tới, khu vực tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Tương Dương; Tam Quang, Tam Thái.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước như sau: Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Vùng Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cũng theo Trung tâm sáng sớm nay 25/10, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 25/10, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.