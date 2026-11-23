Ngày 23/11, miền Bắc nắng với nhiệt độ cao nhất lên đến 29°C. Ảnh minh họa: VTC News.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 23/11

Ngày 23/11, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất trong ngày tiếp tục tăng, dao động 25-29°C.

Khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, khối không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ, sau đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 23/11

Ngày 23/11, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất trong ngày tiếp tục tăng, dao động 25-29°C.

Khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, khối không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ, sau đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.