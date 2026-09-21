Thời tiết 2 tuần cuối tháng 9: Miền Bắc khô nóng khó chịu

Dự báo thời tiết miền Bắc phổ biến ít mưa, ngày nắng, không khí có lúc oi nóng. Ảnh minh họa: PV

Thời tiết miền Bắc ít mưa, nắng nóng đến cuối tháng 9

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Bắc phổ biến ít mưa, nắng nóng ban ngày, mưa dông xuất hiện vào chiều tối nhưng rải rác, không đủ xua tan sức nóng ban ngày.

Chuyên gia cho rằng, hiện tượng thiếu mưa, trời nắng, mang hình thái điển hình của mùa thu, nhưng nhìn chung không khí có lúc khá oi bức và khó chịu.

Dự báo trong thời kỳ từ 11/9-10/10/2026, mặc dù nắng nóng có xu hướng giảm dần trên phạm vi cả nước, tuy nhiên, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-20%, điều này có thể làm gia tăng nguy cơ thiếu ẩm trong không khí, đặc biệt tại các khu vực thành phố, ít cây xanh, không khí có thể ngột ngạt.

Trong thời kỳ này, chuyên gia cũng cảnh báo cần đề phòng khả năng xuất hiện các đợt mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết từ đêm 20/9 đến ngày 22/9

- Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An: đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều 21/9 có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ chiều 21/9 đến ngày 22/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/9 đến ngày 30/9

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 23/9 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: từ đêm 22-28/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ từ ngày 22-24/9 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ ngày 29/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhìn chung thời tiết cuối tháng 9 có xu hướng chuyển dần sang trạng thái nắng dịu hơn, tuy nhiên thời tiết vẫn có sự biến động đáng chú ý giữa các khu vực.

Về tình hình mưa, Bắc Bộ cần đề phòng các đợt mưa rào, dông, cục bộ có mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Tại Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục giảm nhưng mưa dông có thể xuất hiện từng đợt. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa rào, dông, tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường.

Các địa phương cần chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn sản xuất và đời sống dân sinh trong thời gian tới.