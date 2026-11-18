Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ. Từ trưa và chiều ngày 18/11, không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó lan xuống Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; khu vực ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, trong khi khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trên biển, không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn tại nhiều khu vực. Từ trưa và chiều 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m.

Đối với vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, đêm 18/11, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-2,5 m, biển động.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 18/11, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam khu vực Nam Biển Đông có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào. Gió đông nam đến nam cấp 2-3; trưa và chiều chuyển gió đông bắc cấp 3. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, chiều và đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C; phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.