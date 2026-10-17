Thời tiết 17/10: Mưa dông gia tăng ở Nam Bộ, cảnh báo ngập úng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 17/10, khu vực Nam Bộ, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa ghi nhận trên 40mm.

Dự báo, chiều và tối cùng ngày, mưa dông tiếp tục gia tăng tại Nam Bộ và khu vực phía Đông từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, một số nơi có thể vượt 80mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu vực thoát nước kém.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ảnh: TTXVN

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Mưa lớn cục bộ cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Trên biển, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày và đêm 17/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Đáng chú ý, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m, gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và khai thác thủy sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nguy hiểm thường xuyên cập nhật dự báo, chủ động phòng tránh dông lốc. Người dân tại các khu vực có mưa lớn cần đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất nhằm hạn chế thiệt hại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.