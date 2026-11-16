Thời tiết 16/11: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm trời lạnh

Trong ngày 16, thời tiết tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế nhìn chung ổn định, phổ biến ít mưa. Sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng, tạo sự chênh lệch về trạng thái thời tiết giữa ngày và đêm.

Tại Bắc Bộ, thời tiết duy trì trạng thái ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái lạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có hình thái thời tiết tương tự Bắc Bộ, với đặc trưng ít mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đến trưa và chiều, trời chuyển nắng.

Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Trong khi đó, tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết có sự phân hóa giữa ngày và đêm. Ban ngày, các khu vực này phổ biến có nắng; đến chiều tối và đêm, một số nơi xuất hiện mưa rào và dông.

Tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Nam Bộ, hình thái thời tiết chủ đạo vẫn là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.