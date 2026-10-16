Thời tiết 16/10: Bắc Bộ nắng ráo, Nam Bộ mưa dông, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/10, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi Bắc Bộ và nhiều địa phương miền Trung duy trì trạng thái nắng ráo, khu vực phía Nam tiếp tục xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Đáng chú ý, tại Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa rào và dông xuất hiện rải rác trong chiều và tối, cục bộ có nơi ghi nhận lượng mưa trên 70mm. Mưa tập trung trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị và những nơi thoát nước kém.

Khu vực Bắc Bộ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng.

Tại phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào rải rác, một số nơi xuất hiện dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trái ngược với thời tiết phía Nam, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm một số địa phương xuất hiện sương mù, có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Trên biển, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m. Dự báo từ ngày 17/10, gió tại khu vực này có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan cùng khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào, dông rải rác. Trong dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nguy hiểm cần thường xuyên cập nhật dự báo, chủ động phòng tránh dông lốc, gió mạnh và sóng lớn nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.