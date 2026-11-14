Thời tiết 14/11: Bắc Bộ trời rét về đêm, miền Trung mưa rào và dông

Thời tiết ngày và đêm 14/11, khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Ảnh minh họa

Tại Hà Nội, thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 13-16 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Gió tại các khu vực chủ yếu nhẹ. Người dân cần chú ý giữ ấm khi ra ngoài vào sáng sớm và ban đêm ở Bắc Bộ.