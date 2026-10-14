Thời tiết 14/10: Miền Trung mưa lớn cục bộ, nhiều vùng biển có gió mạnh

Sáng sớm 14/10, khu vực từ Quảng Trị đến Gia Lai ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 80mm. Dự báo mưa dông tiếp tục xuất hiện tại nhiều địa phương miền Trung trong ngày, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Từ sáng sớm đến đêm 14/10, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Đáng chú ý, một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80mm chỉ trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Nhiều địa phương miền Trung có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ảnh: TTXVN

Tại Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, mưa rào và dông rải rác tập trung trong chiều tối và tối 14/10, lượng mưa phổ biến 10–30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng thấp. Các hiện tượng thời tiết cực đoan còn có nguy cơ làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Trên biển, ngày và đêm 14/10, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 1,5–2,5m, biển động.

Cùng thời gian, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8, sóng biển cao trên 2m.

Trước diễn biến thời tiết trên, các địa phương cần chủ động theo dõi tình hình mưa dông, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; đồng thời thông báo kịp thời cho tàu thuyền hoạt động trên biển để phòng tránh gió mạnh, lốc xoáy, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam (từ Quảng Trị đến Tp Huế) nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (từ Tp Đà Nẵng đến Đắk Lắk) nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.