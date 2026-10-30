Thời tiết 10 ngày tới: Nhiều khu vực có mưa

Dự báo thời tiết Bắc Bộ ngày 01/11 có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa: PV

Dự báo thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhiều khu vực trên cả nước có mưa, có nơi mưa to. Trong đó, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; Trung Bộ có mưa rào và dông; Nam Bộ có nơi mưa to.

Ngày 30 và 31/10, khu vực Hà Nội, thời tiết được dự báo có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-32 độ.

Trong khi đó, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-32 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 30/10 đến ngày 01/11

- Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng đêm 30/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: đêm 30/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 31/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 01/11 đến ngày 09/11

- Bắc Bộ: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng đêm 01-02/11 và khoảng đêm 05-07/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa vài nơi; riêng từ khoảng chiều 02-06/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.