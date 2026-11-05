Thời tiết 10 ngày tới: Mưa rào xuất hiện, Bắc Bộ chuyển rét

Trong hai ngày 5 và 6/11, khả năng xuất hiện mưa dông ở nhiều khu vực. Ảnh minh họa: canva.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ đêm 04/11 đến ngày 14/11 dự báo thời tiết, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền với hiện tượng mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều khu vực như: Bắc Bộ, Nam Bộ và đặc biệt ở nhiều khu vực thuộc vùng núi và trung du phía Bắc.

Đáng chú ý, trong hai ngày 5 và 6/11, khả năng xuất hiện mưa dông ở các khu vực gia tăng, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Thời tiết thủ đô trong ngày 5/11 được dự báo có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ.

Trong khi đó, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 04/11 đến ngày 06/11

- Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du đêm 05/11 và ngày 06/11 có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ chiều tối 06/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 06/11 đến ngày 14/11

- Bắc Bộ: vùng núi và trung du từ đêm 06-07/11 và thời kỳ 1-2 ngày cuối có có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 08-09/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 09/11 vùng núi trời chuyển rét; các nơi khác ở Bắc Bộ từ đêm 09/11 đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc từ ngày 07-08/11 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 09-12/11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

- Khu vực thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: từ khoảng ngày 09-12/11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

- Cao nguyên Trung Bộ: từ khoảng ngày 10-14/11 có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ ngày 07-08/11 và từ khoảng ngày 11-14/11 chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.