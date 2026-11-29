Sau đợt lạnh, thời tiết nắng ấm trở lại ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời tiết đêm 28/11 đến ngày 08/12, thời tiết có sự phân hóa giữa các khu vực. Trong đó, thời tiết Miền Bắc sắp nắng nóng trở lại.

Trong đó, thời tiết miền Bắc sẽ duy trì thời tiết lạnh đến khoảng ngày 01-02/12, sau đó sẽ xuất hiện nắng ấm trở lại. Vào khoảng từ ngày 2/12, nền nhiệt tăng dần, tới 5/12 có thể lên tới 30 độ C vào ban ngày ở Hà Nội. Từ 2/12, trời lạnh từ đêm về sáng, ban ngày nắng khô.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 28/11 đến ngày 30/11:

- Bắc Bộ: có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: có mưa vài nơi; riêng Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, phía Nam cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

- Khu vực từ thành phố Huế đến phía thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi: có mưa to đến rất to và dông đến khoảng sáng ngày 30/11, sau mưa lớn giảm dần.

- Khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa: có mưa to đến rất to và dông đến ngày 29/11; từ đêm 29/11 mưa lớn giảm dần.

- Khu vực phía Tây từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông đến ngày 29/11; sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng chiều tối 28/11 đến ngày 29/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 30/11 đến ngày 08/12

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh đến khoảng ngày 01-02/12.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: có mưa vài nơi.

- Khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắc và tỉnh Khánh Hòa: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông đến khoảng ngày 02-03/11.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ khoảng ngày 02-03/12 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, dông lốc, rét đậm, rét hại, sương muối và băng giá có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải, đánh bắt thủy sản, sản xuất nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi và sức khỏe cộng đồng.

Để chủ động ứng phó, chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn từ 1–3 ngày; chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sử dụng tiết kiệm nguồn nước và xây dựng phương án phòng, chống thiên tai phù hợp. Đặc biệt, cần vận hành hồ chứa an toàn, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.