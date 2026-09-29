Thời tiết 10 ngày tới: Lượng mưa thấp nhưng rải đều khắp cả nước

Dự báo thời kỳ từ 21/9-20/10/2026, mưa vừa, mưa to có khả năng xảy ra tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Ảnh minh họa: canva.

Gió mùa Tây Nam hoạt động, thời tiết nhiều khu vực có mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong thời gian từ 21/9-20/10/2026, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng.

Trong đó, mưa vừa, mưa to có khả năng xảy ra tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày mưa vừa đến mưa to.

Tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 15–30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ngoài ra, mưa diện rộng kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở nhiều khu vực trên cả nước, cần đề phòng các tác động nguy hiểm của thời tiết.

Đặc biệt, trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Dự báo thời tiết từ đêm 28/9 đến ngày 30/9

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 30/9 đến ngày 08/10:

- Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ khoảng đêm 30/9 - 02/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; khoảng từ ngày 04/10 - 05/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 04-06/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ khoảng đêm 05/10, ngày 06/10 có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ thời kỳ từ 01-04/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyên gia khuyến cáo, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn 1–3 ngày để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất và dân sinh.