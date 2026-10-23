Thời tiết 10 ngày tới: Khu vực Bắc Bộ có mưa, biển động rất mạnh

Thời tiết từ đêm 22/10 đến ngày 01/11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 22/10 đến ngày 24/10 có mưa ở nhiều nơi. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực có mưa vài nơi trong 10 ngày tới. Nguồn: KTTV.

Ngày 23/10, thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Về thời tiết trên biển, ngày 23/10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Vĩnh Long đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) được dự báo có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết biển trong 24h tới (ngày 23/10) vùng biển Phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh Cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh theo hướng Bắc đến Tây Bắc; sóng biển có nơi 3,0-5,0 mét; riêng vùng biển phía Đông Bắc 4,0-6,0 mét.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Vĩnh Long đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Chuyên gia cảnh báo, ngày 24/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động. Trong đó, cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông cấp 2, riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Vì vậy, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn cần chú ý.

Dự báo thời tiết các khu vực từ 22-24/10

- Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối 22/10 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 24/10 đến ngày 01/11

- Bắc Bộ: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Riêng ngày 25-26/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; từ ngày 26/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (riêng ngày 26/10 mưa tập trung ở phía Bắc khu vực).

- Duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ ngày 27/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ từ ngày 29/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.