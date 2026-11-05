Thời tiết 10 ngày tới: Không khí lạnh mạnh gây đợt rét đầu tiên ở miền Bắc

Miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo, trong 10 ngày tới (từ 5-14/11), đất liền và Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai đáng chú ý.

Cụ thể, khoảng ngày 8-9/11, các tỉnh, thành phố miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, với xác suất xảy ra 80-90%.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ giảm sâu. Ảnh: Hoàng Minh

Từ ngày 8-9/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và giông. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống còn 16-19 độ C, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Đây được dự báo là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027.

Biển Đông gió mạnh, Trung Bộ có khả năng mưa lớn diện rộng

Không chỉ tác động đến đất liền, đợt không khí lạnh mạnh còn khiến gió trên nhiều vùng biển có xu hướng gia tăng.

Cụ thể, từ đêm 8/11 đến ngày 12/11, khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Đáng chú ý, từ ngày 9-12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, mưa lớn hình thành do tác động của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và ảnh hưởng của địa hình.

Trước diễn biến thời tiết trên, Cục Khí tượng Thủy văn thông tin để Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành, địa phương chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp, hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.