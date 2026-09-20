Thời tiết 10 ngày tới: Các khu vực dự báo mưa to

Thời tiết 10 ngày tới: Cảnh báo mưa dông, lốc sét ở nhiều khu vực. Ảnh minh họa: canva.

Tình hình thời tiết mưa dông, mưa lớn, lốc sét xuất hiện ở nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời tiết từ đêm 19/9 đến ngày 29/9 được dự báo có nhiều diễn biến không thuận lợi, các khu vực đều xuất hiện mưa rào, mưa vừa đến mưa rất to.

Bắc Bộ có nắng nhưng chiều và tối đều có mưa; Trung Bộ có mưa dông cục bộ; Nam Bộ có vừa và mưa to.

Đêm qua và sáng sớm nay (20/9), khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/9 đến 03h ngày 20/9 có nơi trên 50mm, như: Cẩm Yên (Hà Tĩnh) 57,0mm, Gia Vòng (Quảng Trị) 57,4mm, Hồ chứa nước Phú Bài (thành phố Huế) 67,2mm,...

Dự báo, trong ngày và đêm 20/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Dự báo thời tiết từ đêm 19/9 đến ngày 21/9

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều 20/9, có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Nam Bộ và khu vực Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/9 đến ngày 29/9

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế, duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều và tối)

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: từ đêm 21-22/9, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.