Thời tiết 10 ngày: Miền Bắc ngày nắng, các khu vực khác mưa dông

Thời tiết Hà Nội ngày 15/10 được dự báo có nắng, đêm không mưa. Ảnh minh họa: PV.

Thời tiết các khu vực được dự báo có mưa

Ngày 15/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, thời tiết ở khu vực Hà Nội, trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ; Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Tại bản tin dự báo thời kì từ 11/10-10/11/2026, tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; các khu vực còn lại phổ biến thấp hơn từ 20-40% trung bình nhiều năm, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có nơi thấp hơn 40-50% trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời tiết mưa dông vẫn có nhiều khả năng xuất hiện ở nhiều nơi, trong khi hình thái ngày nắng được dự báo ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ an trong 10 ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 14/10 đến ngày 16/10

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ.

- Khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm 14/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Nam Bộ và Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 16/10 đến ngày 24/10

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế: có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 20-21/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: khoảng ngày 17-22/10 có mưa rào và dông rải rác, riêng khoảng ngày 20-22/10 cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.