Thời sự thế giới nổi bật sáng 27-10: Ứng viên tổng thống Brazil bị buộc giao hộ chiếu

Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro (giữa) trong một buổi vận động tranh cử. ẢNH: JOÉDSON ALVES/AGÊNCIA BRASIL

Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng vượt dự báo nhờ xuất khẩu chip

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27-10 công bố số liệu sơ bộ cho thấy GDP quý III - 2026 tăng 1% so với quý trước. So với cùng kỳ năm trước, kinh tế Hàn Quốc tăng 3,4%, vượt dự báo 3%.

Container chờ xuất tại cảng Busan. Ảnh: YONHAP

Xuất khẩu tăng 2,3%, nhờ nhu cầu đối với chip, máy móc và thiết bị điện phục vụ đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu. Đầu tư cơ sở vật chất tăng 4,1%, chủ yếu do doanh nghiệp mua sắm thiết bị sản xuất chất bán dẫn. Tuy nhiên, tiêu dùng tư nhân giảm 0,2%, lần đầu suy giảm trong gần 4 năm, cho thấy đà phục hồi chưa lan tỏa đồng đều đến thị trường trong nước.

BOK tuần trước giữ lãi suất cơ bản ở mức 3%, sau hai đợt tăng liên tiếp, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 3,3%.

Các định chế tài chính Mỹ công bố gói tài trợ 63 tỷ USD cho hạ tầng AI

Bank of America, Blackstone, Citi và Morgan Stanley công bố gói tài trợ 63 tỷ USD để triển khai năng lực điện toán AI cho công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic của Mỹ, sử dụng công nghệ của Broadcom.

Theo thỏa thuận, một pháp nhân chuyên biệt sẽ mua bộ tăng tốc AI XPU và thiết bị mạng của Broadcom, sau đó cho Anthropic thuê. Bank of America, Citi và Morgan Stanley thu xếp phần tài trợ có quyền ưu tiên thanh toán thứ nhất; Blackstone cung cấp phần tài trợ ưu tiên thứ hai đã cam kết.

Thiết bị dự kiến bắt đầu được bàn giao trong năm 2027, theo thỏa thuận năng lực điện toán chiến lược mà Broadcom và Anthropic đã công bố trước đó.

Cảnh sát Brazil yêu cầu ông Flávio Bolsonaro giao hộ chiếu

Cảnh sát Liên bang Brazil đã tống đạt lệnh yêu cầu Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro giao hộ chiếu thường và ngoại giao trong 24 giờ. Biện pháp do Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes ban hành, đồng thời cấm ông Bolsonaro rời Brazil và liên lạc với luật sư Willer Tomaz.

Ông Flávio cho biết nhận lệnh sau khi rời nhà cha là cựu Tổng thống Jair Bolsonaro tại Brasília, nơi ông Jair đang chấp hành quản thúc tại gia. Thượng nghị sĩ nói sẽ tuân thủ nhưng phủ nhận ý định rời Brazil để tránh các thủ tục pháp lý.

Theo hãng tin nhà nước Agência Brasil, ông Flávio thất bại trước Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva trong vòng hai bầu cử ngày 25-10, đồng thời tuyên bố sẽ đề nghị hủy kết quả.

Ngoại trưởng Thụy Sĩ sắp đến Triều Tiên, mở lại văn phòng ngoại giao

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis sẽ thăm Triều Tiên từ ngày 29 đến 30-10, tiến hành trao đổi với giới chức nước chủ nhà và dự lễ mở lại văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng ngày 30-10.

Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc nối lại tham vấn giữa bộ ngoại giao hai nước, tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và các vấn đề địa chính trị. Văn phòng tại Bình Nhưỡng đã hoạt động từ ngày 19-10, trực thuộc Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Bắc Kinh.

Cơ quan này khôi phục sự hiện diện ngoại giao thường trực của Thụy Sĩ tại Triều Tiên, song Đại sứ quán ở Bắc Kinh vẫn phụ trách quan hệ ngoại giao và lãnh sự.

Sau chuyến thăm Bình Nhưỡng, ông Cassis sẽ đến Seoul hội đàm với giới chức Hàn Quốc.

Israel bị cáo buộc tiếp tục hành vi diệt chủng tại Gaza

Ủy ban điều tra quốc tế độc lập của Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo, kết luận Israel tiếp tục thực hiện các hành vi diệt chủng tại Dải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được công bố tháng 10-2025.

Báo cáo xem xét các vi phạm từ tháng 10-2023 đến tháng 9-2026, tập trung vào tác động đối với trẻ em Palestine. Ủy ban cho rằng lực lượng Israel tiếp tục sử dụng vũ khí hạng nặng, UAV, pháo binh và súng bắn tỉa tại khu vực đông dân cư. Cơ quan này cũng cảnh báo “Đường Vàng” phân định khu vực ngừng bắn đang dần trở thành ranh giới kiểm soát trên thực tế.

Phái đoàn Israel tại Geneva bác bỏ kết luận, gọi đây là chiến dịch thông tin sai lệch nhằm làm tổn hại tính chính danh và quyền tự vệ của Israel. Ủy ban điều tra là cơ chế độc lập do Hội đồng Nhân quyền LHQ thành lập, không đại diện cho toàn bộ LHQ và kết luận không phải phán quyết của tòa án quốc tế.

UNICEF ước tính khoảng 800.000 trẻ em Gaza vẫn phải di dời và 60.000 em đã mất cha, mẹ hoặc cả hai trong chiến sự và giai đoạn sau khi lệnh ngừng bắn được công bố. Tính đến ngày 22-10, đã có 351 trẻ em Palestine được báo cáo thiệt mạng tại Gaza kể từ thời điểm này.

Trẻ em trong khu trại lều tạm ở thành phố Gaza.. Ảnh: RIZEK ABDELJAWAD/XINHUA