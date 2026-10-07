Thời sự sáng 7/10: Lời nói sau cùng của kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên án tử hình kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Sáng 6/10, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo báo cáo của thư ký phiên tòa, anh Nguyễn Viết Quang, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ án vắng mặt. Anh trai anh Quang (người đại diện theo ủy quyền) cùng 2 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Quang có mặt tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Anh

Tại phiên tòa, bị cáo Đức Anh thừa nhận không có mâu thuẫn với gia đình anh Quang và nói: “Lỗi hoàn toàn do bị cáo”. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân.

Khi HĐXX nói về việc bị cáo ra tay sát hại nhiều người, trong đó có trẻ em, dù không có mâu thuẫn với các nạn nhân và hỏi “có còn tính người không?”, Đức Anh trả lời: “Không còn tính người”.

Sau phần xét hỏi, đại diện VKSND TP Đồng Nai đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đức Anh mức án 6-7 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tử hình về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công giữa đường: Hai nạn nhân qua cơn nguy kịch

Sáng 6/10, trao đổi với P.V báo VietNamNet về tình trạng sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra chiều 5/10 tại xã Năm Căn, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết chị N.L.H. (38 tuổi) cùng con gái V.N.B.C. (11 tuổi) đã qua cơn nguy kịch.

Nhiều người vây bắt nghi phạm trong vụ án. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp nhận cấp cứu 2 mẹ con chị H. trong tình trạng mất nhiều máu, trên người có nhiều vết thương hở.

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của 2 mẹ con đã tốt lên, được chuyển đến Khoa Hồi sức để tiếp tục theo dõi.

Đại diện UBND xã Năm Căn cũng xác nhận thông tin trên và cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan lo hậu sự cho cháu V.N.T.K. (6 tuổi, con gái chị H.) đã tử vong sau vụ tấn công.

Phát hiện gần 20 tấn bánh kẹo, nước uống giả

Ngày 6/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt (SN 1992, trú tại An Khánh, Hà Nội) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện nhiều địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống có dấu hiệu vi phạm quy định về nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở vi phạm. Ảnh: CACC

Ngày 18/9, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm tại xã An Khánh do Nguyễn Quang Đạt làm chủ. Qua kiểm tra, cơ quan công an tạm giữ 2.175 thùng thành phẩm, tương đương khoảng 19,73 tấn, cùng nhiều nguyên liệu bán thành phẩm, máy móc, bao bì, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, Đạt thu mua nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn rồi đưa về phân loại, đóng gói. Đáng chú ý, số hàng hóa này được đóng trong các loại bao bì, gắn mã vạch thể hiện sản phẩm có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia...