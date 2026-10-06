Thời sự sáng 6/10: Xét xử vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Đồng Nai

Theo kế hoạch, 8h ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Anh về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phiên tòa do Thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng làm chủ tọa. Đại diện VKSND TP Đồng Nai là ông Nguyễn Hoàng Phong.

Nguyễn Đức Anh bị đưa ra xét xử về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” vào ngày 6/10. Ảnh: CACC

Tòa triệu tập 4 người tham gia phiên xét xử với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Trong đó có Đ.T.P.A. (SN 2009, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh), là người từng có quan hệ tình cảm với bị cáo Nguyễn Đức Anh. Ông Đ.V.R. (SN 1985, cha ruột của P.A.) được triệu tập với tư cách người làm chứng trong vụ án.

Thót tim cảnh trẻ em bị diều kéo bay cao hàng chục mét

Ngày 5/10, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh trẻ em tham gia thả diều sáo và bị diều kéo bay cao hàng chục mét, vô cùng nguy hiểm.

Theo nội dung clip, một nhóm người tổ chức thả diều sáo - loại diều có kích thước lớn (sải cánh có thể lên tới 8m), tạo lực kéo mạnh. Xung quanh khu vực thả diều có nhiều trẻ em đứng theo dõi.

Hình ảnh được cắt từ clip

Thông tin được chủ kênh đăng tải, các hình ảnh trên được ghi tại khu vực một số ruộng lúa, hồ sen ở xã Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Liên quan vụ việc, đại diện UBND xã Chợ Mới cho biết địa phương đã ghi nhận tình trạng người dân thả diều tại một số khu vực trên địa bàn, trong đó có việc để trẻ em tham gia vào các hoạt động nguy hiểm như trên.

Sau khi nắm được tin tức trên, chính quyền địa phương đã phối hợp Công an xã Chợ Mới kiểm tra, tuyên truyền và yêu cầu ngăn chặn các hành vi nguy hiểm liên quan đến việc đu trên dây thả diều.

Công an xã Chợ Mới cũng đã tiến hành xác minh nguồn đăng tải các đoạn clip.

Bước đầu, lực lượng công an xác định được chủ kênh đăng tải clip là một người dân địa phương và đang mời người này lên làm việc để tiếp tục làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Xác minh động cơ của TikToker đăng clip 'dùng ô tô con lu lèn mặt đường nhựa'

Ngày 5/10, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch UBND xã Ea Wer cho biết địa phương đang giao Công an xã phối hợp xác minh, làm rõ động cơ đăng tải thông tin "sử dụng ô tô con để lu lèn mặt đường nhựa" của một tài khoản TikTok.

Ô tô con chạy trên đoạn đường đã thi công xong. Ảnh: MT

Trước đó, trưa 3/10, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn clip kèm thông tin: “Đắk Lắk dùng ô tô con lu lèn mặt đường nhựa nguội. Ghi nhận tại công trình đường giao thông ở xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, phương pháp thi công thảm mặt đường nhựa lạnh (bê tông nhựa nguội) gây chú ý khi sử dụng ô tô con để lu lèn mặt đường”.

Clip trên nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo ra những ý kiến trái chiều liên quan đến chất lượng thi công công trình.

Đến ngày 4/10, UBND xã Ea Wer đã tổ chức cuộc họp khẩn để làm rõ thông tin nói trên.