Thời sự sáng 4/10: Nữ du khách bị cướp giật ngay khu vực chợ Bến Thành

Nữ du khách bị cướp giật tài sản ngay khu vực chợ Bến Thành

Công an đưa nghi phạm đến thực nghiệm hiện trường vụ cướp giật. Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bến Thành, TPHCM đang lấy lời khai để xử lý đối tượng T.T.Việt (SN 2001) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, lúc 5h40 sáng 1/10, một nữ du khách quốc tịch Uzbekistan đang đi bộ từ chợ Bến Thành về khách sạn lưu trú. Tại giao lộ Lê Lợi - Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, nữ du khách bị một thanh niên đi xe gắn máy áp sát, giật điện thoại iPhone 15 Pro Max rồi rồ ga tẩu thoát.

Nhóm đối tượng đánh người đàn ông trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Chiều 2/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm đối tượng liên tục tấn công một người đàn ông ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trên đường Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, Hà Nội.

Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông bị một nhóm đối tượng vây quanh và liên tục đánh. Trong lúc bị tấn công, nạn nhân chủ yếu tìm cách chạy tránh và dùng tay chống đỡ.

Ngày 3/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Kim Liên cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc và đang tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ.

Nhà 2 tầng ở TPHCM bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa

Lửa bốc lên ngùn ngụt từ căn nhà 2 tầng. Ảnh: TN

Vụ cháy xảy ra khoảng 12h30 ngày 3/10 tại căn nhà 2 tầng rộng khoảng 100m² trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Minh Phụng.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, triển khai đội hình, kéo vòi rồng tiếp cận ngọn lửa.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều máy móc, thiết bị và tài sản bên trong cơ sở bị hư hại nặng.